Спасибо, волонтеры!

За участие в сборе пожертвований для защитников Донбасса во время проведения специальной военной операции Благодарственным письмом Общероссийского общественного движения «Народный фронт» отмечена руководитель волонтерской «Группы поддержки ребят» Валентина

Долгова.

Торжественное награждение состоялось в минувший вторник в Национальной библиотеке Чувашии.

«Наша группа — это не просто команда, а настоящая сила фронта! — сказала Валентина в ответном слове. — Спасибо каждому члену за взаимопонимание и доверие! Мы вместе создаем нечто большее — мы создаем историю! Пусть каждый знает, насколько важен и насколько сейчас нужен этот вклад в общую победу. Нашим бойцам крайне необходимо ощущать поддержку родного края! Мы будем и дальше продолжать вместе быть силой фронта!».



Если у вас тоже есть желание присоединиться к волонтерскому движению «Группа поддержки ребят», вы можете обратиться в штаб, который располагается в офисе «Орифлейм» по адресу: ул. Ленина, д. 1, корп. 1, т. 89053467647.

Наш корр.