Жители Чувашии выбирают дистанционное электронное голосование все чаще

Итоги соответствующего опроса, проведенного в феврале среди пользователей двух наиболее популярных в нашем регионе соцсетей, озвучили в ЦУР республики. О намерении участвовать в выборах Президента электронно, через ДЭГ, заявили 36% респондентов. Всего было опрошено методом River Sampling 600 человек.

Таким образом, доля тех, кто выбрал ДЭГ, значительно выросла: во время предыдущего опроса, прошедшего с 9 по 15 января, о планах проголосовать дистанционно сообщили 20% участников опроса.

Также пользователи отметили: применение ДЭГ повысит удобство для избирателей на выборах Президента России – таково мнение 57% респондентов. Жители республики назвали и преимущества дистанционного голосования. По их мнению, такой способ волеизъявления особенно подходит людям, которые работают, заняты (37% опрошенных), маломобильным людям, инвалидам, пожилым (32%). Еще 27% высказались, что дистанционное голосование удобно отсутствием необходимости куда-либо ходить.

Напомним, выборы Президента России в этом году пройдут с 15 по 17 марта, до 11 марта на портале Госуслуг можно подать заявление на участие в ДЭГ. Само голосование пройдет на федеральной платформе vybory.gov.ru

чувашинформ.рф