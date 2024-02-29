Владимир Путин сделал акцент на охране материнства и сбережении здоровья детей

Сегодня, во время ежегодного Послания Федеральному Собранию, Президент России объявил о новых нацпроектах и сообщил о планах развития страны до 2030 года. Оглашение документа состоялось в Гостином дворе в Москве.

В стране будут запущены сразу несколько новых национальных проектов, которые коснутся ряда сторон жизни российского общества.

«Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется – «Семья», — объявил Владимир Путин, отметив при этом, что регионы получат поддержку из федерального бюджета. Основными направлениями программы станут расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц.

«Всего в ближайшие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более триллиона рублей», — подчеркнул он.

Конечно, эту новость тут же стали обсуждать в регионах. Так, заместитель Председателя Общественной палаты Чувашии, председатель комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей Ирина Булыгина прокомментировала: «Особый акцент сделан на сохранение и укрепление здоровья, прежде всего детей и подростков. Комплексная социально-ориентированная политика должна привести к увеличению продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет. Развитие интегральных платформ позволит при наличие проблем со здоровьем получить консультации в ведущих центрах страны. Но очень важно, чтобы мы сами понимали ценность здоровья и вели здоровый образ жизни«.

чувашинформ.рф