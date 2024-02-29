Важна помощь каждого

В декабре на приёме у заместителя председателя Государственного Совета Чувашской Республики Виктора Горбунова и депутата Государственного Совета Чувашской Республики Сергея Мельникова побывала Наталья Пронина, волонтер, организатор волонтерского движения «Шумерля. Помощь СВОиМ». Целью визита была просьба помочь с приобретением ткани для изготовления маскировочных сетей.

И вот в преддверии праздника, 22 февраля, к волонтерам с ответным визитом приехали депутаты в сопровождении главы города Эдуарда Васильева. Гости пришли не с пустыми руками — привезли необходимую ткань. Для гостей провели небольшую экскурсию, показали сшитое в военные госпитали. Рассказали о том, какую помощь бойцы получают от шумерлинцев. Например, недавно предприниматель Надир привёз и установил производственную швейную машину и оверлок, а также отдал в помощь ткань, нитки, резинку и липучку для пошива госпитального белья. Большую помощь и поддержку оказывает ИП Ерилина Л.С. (фабрика «Рассвет»). Людмила Семёновна на постоянной основе помогает с раскроем и отдаёт остатки ткани и синтепона.



Показали гостям процесс изготовления маскировочных сетей. На сегодняшний день количество отправленных сетей на фронт уже около двухсот. В ответ от гостей волонтеры услышали слова благодарности. Чуть позже присоединился боец, находящийся в данный момент в отпуске, которому были переданы маскировочные сети. Виктор Александрович Горбунов пообещал, что теперь они будут заглядывать в гости чаще. И в следующий раз привезут ещё 2 рулона ткани, так необходимой для изготовления маскировки.



Волонтеры приглашают всех желающих присоединиться: проезд Мебельщиков, 11, 2 этаж, налево. С понедельника по четверг с 9.30 до 15.00, вечером с 18.00 до 21.00, в выходные по договорённости. Швеи могут помочь с пошивом госпитального белья. От населения примут ткань любой фактуры и расцветки. Материал необходим для изготовления маскировочных костюмов и госпитального белья. Для маскировочных костюмов очень нужна мешковина и старая, ненужная военная одежда.



Всех, кто захочет организовать пункты плетения маскировки, волонтеры приглашают на мастер-класс. Плести сети они начали в январе 2023 года, за это время накопилось много информации, которая будет полезна и важна в таком жизненно важном деле.

Соб. инф.