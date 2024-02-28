Межрегиональная выставка «Картофель-2024» в Чувашии ожидает до 10 тысяч посетителей

Выставка состоится 29 февраля – 1 марта 2024 года в МТВ-Центре города Чебоксары.

Ход подготовки к событию обсудили на еженедельной планёрке, которую провёл Глава Чувашии Олег Николаев.

Межрегиональный форум «Картофель» является единственным выставочным проектом отраслевой направленности, объединяющим современные достижения науки и практики в области индустрии картофеля, наиболее востребованные сорта, опыт работы лучших семеноводческих предприятий, новые решения в сфере производства, хранения и переработки картофеля и многое другое. В Чувашии выставка проводится в 16-й раз.

«Участие подтвердили 83 компании из 20 регионов России. Они представят технику и технологии для производства картофеля, средства защиты растений, современные сорта картофеля, технологии хранения и переработки продукции. Ожидается до 10 тысяч посетителей выставки», – рассказал вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Предусмотрена деловая и культурно-массовая программы.

Для профессионального сообщества организуют конференцию «Инновационное развитие современной индустрии картофеля в России: тенденции и перспективы», круглые столы «Сортовые ресурсы и современные агробиотехнологии в семеноводстве картофеля высших категорий качества» и «Российский рынок картофеля и картофелепродуктов: состояние и перспективы развития».

Для гостей и для жителей на открытой площадке МТВ-Центра разместится экспозиция сельхозтехники и оборудования для агропромышленного комплекса. Посетители смогут ознакомиться более чем с 50 моделями спецмашин от 10 компаний.

На нулевом этаже торгового центра будет организована торговля семенным картофелем. 6 организаций предложат на выбор 26 сортов картофеля, из них 17 отечественной и 9 зарубежной селекции.

В рамках культурной программы выставки планируется дегустация более 100 блюд из картофеля, а также сравнение вкусовых качеств отечественных и зарубежных сортов картофеля.

«Давайте, коллеги, все включимся и соответствующим образом поможем команде Минсельхоза Чувашии и нашим аграриям провести это мероприятие достойно. Нужно объединить усилия, чтобы направление получило дополнительный импульс. Уверен, что благодаря выставке мы сможем найти дополнительные направления, которые помогут нам сделать картофелеводство более выгодным, интересным и разносторонним», – поручил руководитель региона Олег Николаев.

Минсельхоз Чувашии.