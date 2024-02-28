Гражданам пересчитают размер субсидии на оплату ЖКУ

Вступили в силу новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемых для каждого муниципального округа (городского округа) на отопительный период с 1 января по 30 апреля 2024 г. и межотопительный период с 1 мая по 30 июня 2024 года.

В соответствии с пунктом 28 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 будет произведен автоматический перерасчет уже назначенной субсидий без истребования у получателей субсидий каких-либо документов.

Справочно

По итогам января 2024 года субсидию на оплату жилого помещения по коммунальных услуг предоставлена 5049 семьям на сумму 9524,3 тыс. рублей. Средний размер выплаты на семью составил 1,9 тыс. рублей.

Субсидия предоставляется гражданам, чьи расходы по оплате ЖКУ превышают 22 % от совокупного дохода семьи.

В 2024 году на данную меру поддержки в республиканском бюджете Чувашской Республики предусмотрено 316,4 млн рублей.

Подать заявление на предоставление субсидии на оплату ЖКУ можно с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Минтруда Чувашии.