Чувашия снова проведет Акатуй в Москве

Заявки от сельхозтоваропроизводителей принимают в Минсельхозе Чувашии

Как отметил в своем телеграм-канале вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, для товаропроизводителей республики появляется хорошая возможность реализовать продукцию и товары собственного производства.

«Приглашаем всех желающих презентовать качественную фермерскую продукцию, а также продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в день проведения чувашского праздника «Акатуй» в парке «Сокольники». Традицию мы заложили, будем продолжать!», — отметил он.

Мероприятие запланировано на 6 июля. Предусмотрена возможность торговли со стационарных и передвижных торговых объектов.

Информацию об участии принимают на agro47@cap.ru в срок до 1 марта 2024 г.

Дополнительная информация по телефону: 56-54-40 отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Чувашии.

Минсельхоз Чувашии.