Продолжается прием заявок на участие в программе «Земский учитель»

Учителя Чувашии, а также педагоги из других регионов России могут подать заявку на участие в конкурсной программе «Земский учитель». Она позволяет преподавателям получить 1 миллион рублей за переезд и трудоустройство в школы республики.

В этом году программой в Чувашской Республике предусмотрено 15 вакансий.

Программа предусматривает переезд в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с численностью жителей до 50 тысяч человек.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо зарегистрироваться на сайте федеральной программы и выбрать одну из вакансий.

Прием заявок завершится 15 апреля. Затем экспертное жюри оценит претендентов и определит победителей, перечень которых должен быть объявлен не позднее 26 мая. Победителям до 15 июня включительно дается время на принятие решения о трудоустройстве. За это время участники конкурса могут посетить муниципалитет и школу, где будут работать: ознакомиться с условиями труда на новом месте, решить вопросы, связанные с переездом, и др. В случае положительного решения, учитель трудоустраивается в школу с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. По условиям программы он должен будет проработать в школе не менее пяти лет со дня заключения трудового договора. Учитель сможет распорядиться денежными средствами по своему усмотрению.

Ознакомиться с основными положениями программы «Земский учитель», вакансиями на 2024 год в Чувашской Республике можно на официальном сайте проекта http://zemteacher.apkpro.ru .

Минобразования Чувашии.