Жители Чувашии ожидают от Путина высказываний о справедливом многополярном мире

С ежегодным посланием Федеральному Собранию совсем скоро выступит Президент Владимир Путин. Глава государства подведет итоги года, обозначит наиболее важные аспекты внешней и внутренней политики, поделится своим взглядом положение дел в мире.

Нынешнее послание Федеральному собранию станет 19-ым на счету Владимира Путина. На выступлении Президента ожидается присутствие членов Совфеда, депутатов Госдумы, глав ведомств и других политических деятелей. Анонсируется, что в этот раз к оглашению будут привлечены участники СВО.

В послании этого года ожидается постановка задач на ближайшие шесть лет.

Напомним, церемонию оглашения послания Президента покажут 29 февраля по федеральным каналам «Первый» и «Россия 1». Начало трансляции – в 12:00.

чувашинформ.рф