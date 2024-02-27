Грантовый конкурс «Движения первых»

«Движение Первых» проводит грантовый конкурс, целью которого является реализация инициатив, поддержанных или предложенных подрастающим поколением и отвечающих принципу соавторства взрослых и детей.

В конкурсе могут принять участие школы, колледжи, общественные объединения, дома детского творчества, театры, библиотеки, вузы, а также иные организации и индивидуальные предприниматели.

Прием заявок осуществляется с 1 февраля до 4 марта. Подать заявку можно на Портале предоставления мер финансовой господдержки по адресу https://promote.budget.gov.ru/.

Результатом предоставленного гранта является количество детей и молодежи, принявших участие в реализованных в текущем финансовом году проектных активностях и является обязательным условием при расчете суммы гранта. Максимальная сумма гранта — 15 млн руб. От одной организации может быть подана одна заявка на проведение проектной активности (заявка может включать сразу несколько мероприятий, объединенных общими направлением и целями в рамках одного проекта).