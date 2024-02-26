Стартует Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников

Онлайн-олимпиада для учеников 1–9 классов пройдет на образовательной платформе Учи.ру. Принять участие в олимпиаде можно в любой день до 31 марта включительно.

Учащиеся разберутся, чем акции отличаются от облигаций, как ставить финансовые цели и достигать их, грамотно выбрать вклад, получить финансовую защиту имущества и возместить непредвиденные убытки. Будут обсуждаться вопросы о том, как правильно реагировать на действия мошенников, которые пытаются получить деньги обманным путем.

Начало урока — 1 марта в 9:30 по московскому времени. Трансляция будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах на платформе Учи.ру, а также в сообществе Банка России в социальной сети ВКонтакте, где можно будет задать вопросы спикеру.

Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от платформы Учи.ру.

В зависимости от количества набранных баллов участники получат диплом, грамоту или сертификат. Награды будут доступны в личных кабинетах.

Минфин Чувашии