Полчаса на разгрузку

Народный фронт в Чувашии доставил помощь бойцам «чувашского полка».

Приказ командира: «30 минут на разгрузку». Это время, за которое можно безопасно разгрузить доставленный бойцами груз и не быть обнаруженным вражескими техническими средствами разведки. Успеем. Работаем на окраине населенного пункта, чтобы не привлекать внимания.

Соответственно, содержимое коробки с грузом оперативно распределяется то в одну, то в другую батальонную машину. Все, что заказывала воинская часть, мы закупили на средства фонда «Все для Победы».

Это цифровые радиостанции для безопасной и качественной связи, стройматериалы и инструменты, необходимые для оборудования укреплений, генераторы, без которых, на передовой совсем никак – ведь в блиндажах нет электричества, а все современные средства связи – радиостанции, телефоны – требуют подзарядки, да и освещение там тоже нужно. Это большой перечень медицинских препаратов, мед от пчеловодов Чувашии, утепленные сапоги, туристические коврики, носки, перчатки, маскировочные сети.

«Огромное спасибо Народному фронту, что помогает доставлять очень необходимые нам товары. В этот раз по нашему заказу привезли и специальные очки ночного видения для водителей. Эвакуация с передовой ночью сопряжена с большим риском, с фарами там ехать нельзя, и «ночник» нужен, чтобы безопасно доехать, не демаскировав себя и позиции, забрать раненого и эвакуировать в тыл» — говорит боец с позывным «Монах».

Бойцы с передовой также поделились тем, что более всего востребовано сейчас «за ленточкой». Прежде всего, нужны различные технические средства для выполнения боевых задач. Конечно, военная техника — бинокли, рации, прицелы, дроны и прочее — дорогостоящая и одному человеку, чаще всего, не под силу их приобрести. Но для этого и создан благотворительный фонд «Народный фронт.

Это же отметил на прошедшем недавно в Туле форуме Народного фронта «Все для Победы!» президент Владимир Путин и поблагодарил всех граждан нашей страны, добровольческие объединения, которые оказывают поддержку фронту, помогают нашим бойцам, в том числе по линии фонда «Народный фронт. Всё для победы!»: «11 миллиардов рублей собрали на нужды армии, нужды фронта. Вся страна в этом участвует. Это позволило приобрести и дополнительно доставить в боевые части тысячи беспилотников и радиостанций, бронежилетов, аптечек, другие столь необходимые для бойцов на передовой вещи».

Внести свой вклад в победу можно здесь: https://pobeda.onf.ru/requirements/chuvashiya

Пресс-служба Народного фронта