Регионы ПФО попалив рейтинг перспективности трудоустройства

В начале 2024 года аналитики hh.ru представили рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства. Сразу ряд регионов ПФО попал в него.

Лидером рейтинга стал Татарстан, набравший 77,42 балла. На одну активную вакансию в регионе приходится 3,3 резюме (по РФ в целом конкуренция за рабочие места чуть выше — 3,5). Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Ямало-Ненецкий АО (74,77 балла), Рязанская область (74,63), Свердловская область (74,43), Башкортостан (74,40), Еврейская АО (74,36), Ленинградская область (74,20), Липецкая область (73,97), Амурская область (73,94) и Московская область (73,90).



Примечательно, что Москва оказалась только на 65 месте (68,19 балла). Столь низкая позиция объясняется более высокой, чем по стране в целом, конкуренцией за рабочие места (4,8 резюме на вакансию).



Кроме Татарстана, обогнав Москву, на 28-м месте оказалась Чувашия, на 33-м месте — Удмуртия, на 37-м месте – Мордовия, на 46-м месте – Марий Эл, на 48-м – Ульяновская область, на 52-м – Самарская область, на 59-м – Оренбургская область.



«Регионов с избытком трудовых ресурсов на сегодняшний день нет, кадровый голод является общей проблемой для всей страны. И если раньше за персонал боролись отдельные компании, то сегодня борьба за кадры вышла на новый уровень – на уровень субъектов Федерации.

Региональные органы власти совместно с бизнесом начинают работать над имиджем и HR-брендом территорий, чтобы удержать местных жителей от переезда и привлечь к себе людей из других субъектов. Это очень важный шаг, который способствует появлению новых центров притяжения квалифицированного персонала. На рынке представлено множество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом или релокацию, однако готовность соискателя откликнуться на такое предложение зависит не только от условий, которые предлагает работодатель, но и от условий жизни в регионе», — отмечает Александр Ильин, аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга.



Источник: пресс-служба hh.ru.