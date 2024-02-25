Жителей Чувашии спросили об отношении к алкоголю

С декабря прошлого года по январь текущего на медпортале «Здоровая Чувашия» проводился социологический опрос об отношении к алкогольным напиткам. В нем приняли участие 31,8 % мужчин и 68,2 % женщин.

Подавляющее большинство участников опроса (81,8 %) заявили, что употребляют спиртные напитки, из них 61,1 % – несколько раз в год, 27,8 % – раз в месяц и 11,1 % респондентов – 1-2 раза в неделю.



Поводом для того чтобы выпить 44,4 % считают встречи с друзьями и родственниками, 55,6 % употребляют алкоголь только по праздникам. За компанию спиртные напитки употребляют 77,8 % опрошенных, для того чтобы поднять настроение – 11,1 % респондентов и столько же таким образом снимают стресс.



Не имеют особых предпочтений в спиртных напитках и употребляют любые из них 16,7 % респондентов, предпочитают вино 55,6 %, а 27,7 % – крепкие напитки.

Никогда не чувствуют себя плохо на следующий день после употребления алкоголя 61,1 % опрошенных граждан, а вот 16,7 % респондентов ощущали похмельный синдром несколько раз в год, 4,2 % – 1-2 раза в неделю, а 16,7 % чувствуют себя плохо каждый раз после употребления спиртных напитков.



Стоит отметить, что большинство опрошенных граждан не злоупотребляют спиртными напитками, употребляя их несколько раз в год по праздникам, и не склонны снимать стресс таким образом. Однако коварство любого алкоголя в том, что постепенно и незаметно употребление спиртных напитков переходит в привычку, а привычка — в алкоголизм. Начало зависимости, развитие алкоголизма многие не замечают и не успевают взять себя в руки и остановиться.

Первые признаки начинающегося алкоголизма следующие: частое желание много выпить и опьянеть, готовность употреблять спиртные напитки в любой ситуации, по любому поводу и без повода – на работе, после нее, при случайной встрече на улице, при появлении проблем и стрессов. Если вы обнаружили у себя эти признаки, следует немедленно и полностью отказаться от спиртного. В случае, если сделать это вам слишком сложно, необходимо обратиться за помощью к специалистам.



Е. Матвеева, социолог Республиканского центра общественного здоровья.