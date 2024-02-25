От бабушки досталась квартира по наследству. Все документы оформляла через нотариуса. Нужно ли обращаться в МФЦ, чтобы зарегистрировать права на эту квартиру в Росреестре, или нотариус всё сделает сам?

Отвечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева: