От бабушки досталась квартира по наследству. Все документы оформляла через нотариуса. Нужно ли обращаться в МФЦ, чтобы зарегистрировать права на эту квартиру в Росреестре, или нотариус всё сделает сам?
Отвечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева:
- Если оформление документов проходило через нотариуса, то он самостоятельно направляет документы в Росреестр для регистрации перехода права собственности на нового владельца недвижимости. Документы подаются в электронном виде и регистрация происходит в течение одних суток.
Таким образом, вам не нужно самостоятельно обращаться в МФЦ, за вас всё сделает нотариус. После того как право собственности на квартиру будет зарегистрировано на ваше имя, нотариусу придет выписка из Единого государственного реестра недвижимости с подтверждающей записью. Именно нотариус должен выдать вам эту выписку вместе с остальными документами на квартиру.
У нас недавно произошел случай — женщина повторно подала документы на оформление сразу нескольких объектов недвижимости. Два года назад эта женщина вступила в наследство после смерти мужа, как и положено, оформила все документы у нотариуса. Однако она не поняла, что выписки из ЕГРН – это и есть подтверждение того, что все объекты недвижимости теперь оформлены на ее имя. Спустя время в ЖЭКе ей сказали, что у них нет сведений о новом собственнике ее квартиры, и посоветовали обратиться в МФЦ. Она испугалась, что до сих пор всё записано на покойного мужа, и подала в МФЦ заявление на регистрацию прав сразу 5 объектов (два гаража, дача, земельный участок и квартира). Заплатила 8350 рублей госпошлины. Через несколько дней выяснилось, что все права были зарегистрированы на ее имя еще два года назад. По закону в таких случаях возвращается только половина уплаченной госпошлины. Женщина потеряла более 4 тысяч рублей.
Чтобы такого не произошло, вы можете самостоятельно посмотреть на портале госуслуг сведения о своей недвижимости и убедиться, что права оформлены. Можно посмотреть эти сведения в личном кабинете Росреестра и на сервисе «Справочная информация в режиме онлайн». В справочной не будет указана фамилия собственника, но будут данные о дате регистрации права собственности. Таким образом, вы сможете удостовериться, что по документам, которые направлял в этот период нотариус, регистрация состоялась. Подавать документы за граждан в Росреестр нотариусы стали с 2019 года.
Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.