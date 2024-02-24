Упрощен способ получения сведений об аварийности домов при кадастровой оценке

В России с 1 февраля 2024 года расширился состав сведений в перечнях объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке. Теперь в них будет учитываться признание дома аварийным.

Как следует из соответствующего приказа Росреестра, в перечни будут включаться сведения о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании помещения в многоквартирном доме непригодным для проживания.



«Раньше информацию об аварийности объектов недвижимости бюджетные учреждения, которые проводили кадастровую оценку, запрашивали и получали от органов исполнительной власти субъекта и органов местного самоуправления, а также организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, ресурсоснабжающих организаций и иных органов. После вступления изменений в силу данная информация будет направляться путем формирования соответствующих сведений из Единого государственного реестра недвижимости», — пояснила руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.



«Действительно, с 1 февраля для нас расширился перечень информации из ЕГРН. Дополненная форма стала удобнее для использования в нашей работе. Теперь сведения об аварийности дома выделены отдельной строкой и нам дополнительно не нужно запрашивать информацию из других источников», — подчеркнул директор БУ «Чуваштехинвентаризация» Александр Башков.



Сегодня информация о том, какие дома и квартиры уже признаны непригодными для проживания, подлежащими сносу или реконструкции, содержится в Едином государственном реестре недвижимости. К началу 2024 года в ЕГРН внесены сведения о 2742 аварийных жилых объектах республики (квартиры, помещения, здания, строения и т.д. ). По данным Минстроя Чувашии, сейчас в республике 340 нерасселенных аварийных домов, из них 333 многоквартирных дома, 1 индивидуальный жилой дом, 5 домов блокированной застройки, 1 дом специального жилищного фонда. Больше всего аварийных домов в городах Шумерля (69) и Чебоксары (47), в Алатырском (31) и Козловском (29) муниципальных округах.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.