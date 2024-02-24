Кто несет ответственность за «пьяные» столбы?

В прошлом номере газеты прочитала материал про Шумерлинское сельское

поселение. Вопросов к руководству территориального отдела у меня,

конечно, много. Но более всего пока волнует уличное освещение.



На улице Энгельса у дома № 59 стоит столб, рядом с ним – опора, которая уже никак не соприкасается со столбом. Столб накренился в сторону квартиры № 2. А СИП-провод, идущий в квартиру № 1, теперь натянут как струна, чего быть не должно. В конце 2022 года я спрашивала у специалиста «Сельэнерго», который приходил проверять счетчик, куда же мне обратиться, но он только посмеялся, мол, никуда, пока провод не упадет и его не придется восстанавливать. Так же и у дома № 60. Кто несет за это ответственность?

И вообще, если смотреть на столбы уличного освещения на улицах Молодежной и Энгельса, то стоят они словно пьяные…



Н. Скребкова, д. Шумерля.