- Являюсь собственником участка в СНТ. Решила провести межевание участка. Вызвала кадастрового инженера, он сделал обмер. При подготовке межевого плана для согласования с соседями выяснилось, что у соседнего участка фактически нет собственника. Он умер 10 лет назад, наследники вступили в наследство, но право собственности до сих пор не оформили. Что мне делать, с кем согласовать межевой план?
А. Анциферова.
Отвечает руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина КАРПЕЕВА:
- При межевании участка необходимо провести согласование его местоположения со всеми собственниками смежных территорий, границы которых не определены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Поиском собственников соседних участков занимается кадастровый инженер. Это его прямая обязанность. Но если вы владеете необходимой информацией, то можете помочь ему разыскать смежников.
В случае смерти гражданина право собственности на ранее принадлежащее ему имущество переходит к наследнику, чье право собственности на имущество возникает со дня смерти наследодателя независимо от того, зарегистрировал ли он это право в Росреестре. Поэтому согласовывать границы земельного участка можно с наследником.
Если найти наследника не удалось, то кадастровый инженер размещает в газете по месту нахождения земельного участка объявление о согласовании границ участка, указав, что возражения принимаются в течение месяца с момента опубликования. Если отклики не поступили, то спустя месяц граница считается согласованной. После этого кадастровый инженер оформляет акт согласования и передает вам межевой план на диске. С этим комплектом вы должны обратиться в любой офис МФЦ.
Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.