Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий,
СВО и локальных конфликтов, солдаты и офицеры, действующие военнослужащие, будущие защитники Отечества!
23 Февраля — это по-настоящему народный праздник, олицетворяющий патриотизм, силу духа и величие подвига защитников Отечества.
Мы должны помнить наших героев, защитников Отечества, прославляя их имена и подвиги, чтобы их жизнь служила примером для нашего поколения!
Вновь созданная общественная организация «Союз ветеранов ракетных войск и артиллерии» желает всем защитникам Отечества здоровья, счастья, благополучия! Мира и добра вам и вашим семьям!