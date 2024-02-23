Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий,

СВО и локальных конфликтов, солдаты и офицеры, действующие военнослужащие, будущие защитники Отечества!

23 Февраля — это по-настоящему народный праздник, олицетворяющий патриотизм, силу духа и величие подвига защитников Отечества.



Мы должны помнить наших героев, защитников Отечества, прославляя их имена и подвиги, чтобы их жизнь служила примером для нашего поколения!



Вновь созданная общественная организация «Союз ветеранов ракетных войск и артиллерии» желает всем защитникам Отечества здоровья, счастья, благополучия! Мира и добра вам и вашим семьям!