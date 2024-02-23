Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий и локальных конфликтов, офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты запаса, действующие

военнослужащие и будущие защитники Отечества!



День защитника Отечества — это праздник, который имеет особое значение для нашей страны. Будучи исторически днём рождения Красной Армии, в наши дни он приобрёл поистине всенародный масштаб и в настоящее время продолжает оставаться важнейшей датой, когда мы вспоминаем подвиги наших предков, чествуем героев нынешнего времени, поздравляем тех, кто готов встать на защиту Отчизны.



Наша святая обязанность — сохранить мир и согласие в обществе и на земле. Это праздник настоящих мужчин, обладающих мужеством и самоотверженностью, любящих свою Родину, уважающих её историю.



Всем российским военнослужащим, всем бойцам хочется пожелать несокрушимой стойкости духа, отваги, выдержки и самообладания.



Особую признательность мы выражаем военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, участникам специальной военной операции, которые с честью, отвагой и героизмом выполняют воинский долг по защите нашего суверенитета и по разгрому врага, принявшего облик неонацизма.



От всего сердца поздравляю вас с Днём защитника Отечества, желаю вам и вашим близким доброго, крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! Пусть вашу жизнь освещает слава победы российской армии, любовь и преданность своей Отчизне!



Временно исполняющий обязанности военного комиссара города Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов Н. Абрамов.