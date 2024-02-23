Уважаемые работники комбината, ветераны, дорогие шумерлинцы!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!



23 Февраля – знаменательная дата, символизирующая силу и мужество, стойкость и патриотизм. Этот праздник объединяет всех тех, для кого высшими ценностями являются независимость нашего государства, мир и процветание на родной земле, кто не только с оружием в руках, но и повседневным трудом укрепляет могущество нашей Родины.



Пусть он будет наполнен чувством личной сопричастности к благородному делу торжества мира, спокойствия, добра и справедливости.

Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия!



Генеральный директор АО «КАФ» С. Васильев.