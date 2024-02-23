Дорогие шумерлинцы! От лица корпорации «Проект-техника» поздравляем вас с Днём защитника Отечества!



В этот день мы чествуем всех, кто преданно служит Родине, защищает интересы нашей страны и граждан, обеспечивает уверенное развитие России.



Желаем вам крепкого здоровья и счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и достижениями, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой родных и близких!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».