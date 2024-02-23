Деревянных дел мастер

Изделия из дерева наши предки изготавливали испокон веков, в основном кухонную утварь и незамысловатую мебель. С течением времени ремесло развивалось и совершенствовалось. В XVI веке на Руси появились первые мастерские, где работали искусные мастера-резчики, украшавшие резьбой царские дворцы, усадьбы, храмы и соборы. К XIX веку мода на художественную резьбу

дошла и до крестьянских изб. Мастера по дереву в нашей стране всегда пользовались заслуженным уважением. В современной России – не исключение.

Уроженец деревни Егоркино, главный специалист-эксперт отдела по охране объектов культурного наследия Минкультуры Чувашии Илья Сафонов резьбой по дереву всерьез начал заниматься лет пять назад. И отнюдь не случайно! Его дед по отцовской линии, Илья Иванович, всегда занимался лозоплетением и резьбой по дереву. Унаследовал этот талант и отец Ильи, Владимир Ильич. Начинал с гужевых повозок, потом перешел на санки. Этим необходимым в хозяйстве атрибутом он обеспечил всех родных и близких людей.



Как рассказал нашей газете Илья, началом активного увлечения этим доставшимся по наследству ремеслом для него стал памятный случай. Увидев в интернете деревянный ковшик для бани, он загорелся желанием изготовить подобный. Тут же взял в руки инструменты и в течение нескольких часов изготовил ничуть не хуже. Успех, как известно, окрыляет, и молодой человек стал пробовать себя в изготовлении столовых приборов (ложек, чашек, кружек, менажниц) и банных принадлежностей. Благо, заготовки дуба остались еще от деда. Потом, что называется, вошел во вкус и стал вырезать и более сложные изделия.



Для пернатых друзей еще в начале нынешней зимы Илья смастерил настоящий шедевр — резную кормушку из дуба — и вместе с коллегами, сотрудниками Госцентра по охране объектов культурного наследия Минкультуры Чувашии, установил ее прямо в центре Чебоксар. Коллеги и, конечно, мама Ильи, Любовь Владимировна, сподвигли его подать заявку на Всероссийский конкурс «Кормушка», проводимый Минприроды России при поддержке федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». «А почему бы и нет?!» – подумал Илья и отправил заявку с видеосюжетом о себе и о кормушке. Положительный итог не заставил себя долго ждать. Несколько дней назад в республику пришла радостная весть – Илья Сафонов стал победителем Всероссийского конкурса «Кормушка-2024»! Всего на экологический конкурс было подано свыше 1500 заявок мастеров по дереву из разных регионов страны. Но в финал вышли всего 10 человек, в числе которых – наш земляк.



Победная кормушка изготовлена из дуба без единого гвоздя! Основание изделия ограждено балюстрадой, оконные проемы во фронтонах обрамлены резными наличниками, покрытие кровли по обрешетке выполнено в виде фигурного деревянного настила. На изделии Илья установил табличку «Охраняется государством». Чудо-кормушка пришлась по нраву не только компетентному жюри конкурса, но и тем, кому она предназначена, – пернатым друзьям. С первого же дня установки, рассказывает Илья, синички с удовольствием угощаются лакомствами.



Хобби занимает всё свободное время молодого человека. Он регулярно выезжает в Казань в специализированные магазины за электроинструментами, стамесками, ножами. В столице Татарстана приобретает и необходимые для изготовления поделок твердые породы деревьев – кавказский дуб, яблоню, бук, карагач. Используемые также в работе яблоню, вишню, грушу заготавливает самостоятельно. «С твердыми породами деревьев работать очень трудоемко, но они дают максимальный эффект – изделия получаются тактильными и приятными на ощупь», — объяснил Илья.



Живет и работает Илья в Чебоксарах, но каждый выходной спешит домой, в Егоркино. Там, в мастерской, его ждут инструменты и заготовки, с помощью которых на свет рождается очередной деревянный шедевр. Замыслы будущих изделий воплощаются в жизнь как спонтанно, так и с подачи кого-то из близких. В настоящее время, например, для любимого племянника мастер заканчивает трактор с прицепом. В планах – по предложению друга взяться за изготовление винтовки.



Свои изделия Илья Сафонов не устает раздаривать родным и друзьям. «Высшая награда для меня – искренние улыбки и счастливые глаза дорогих мне людей», — говорит он. И это не удивительно. Подарок, сделанный от души и своими руками, вызывает исключительно положительные эмоции.

Ольга Дмитриева.