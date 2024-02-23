Безмерна честь Россию защищать!

Незадолго до Дня защитника Отечества в родной город из зоны СВО на побывку прибыл Константин Арланов (на фото сверху), призванный по частичной мобилизации в октябре 2022 года. Боец согласился рассказать газете о себе и некоторые подробности своей службы.



Родился Константин в Шумерле, в простой семье. Учился в школе № 2, до 7 класса увлекался боксом, затем шахматами, футболом. Рос обычным шумерлинским мальчишкой… После окончания девяти классов поступил в СПТУ № 10. Получив специальности сварщика и каменщика, некоторое время работал в ШЗСА фрезеровщиком, потом несколько лет колесил по городам и весям нашей необъятной страны, трудился на строительных объектах Чебоксар, Москвы и Подмосковья, Республики Коми, Красноярского и Пермского краев.



В 2010—2011 годах проходил срочную службу во внутренних войсках в Нижегородской области, во время которой на полгода был командирован в Дагестан. Константин вспоминает, что в то время у него были мысли заключить контракт на военную службу, но потом он передумал и, демобилизовавшись, вернулся к гражданской жизни.



Мобилизация для тридцатилетнего шумерлинца была и неожиданна, и ожидаема одновременно. После двухмесячной учебки в Ульяновске вместе с товарищами Константин был направлен в Запорожскую область.



В зоне СВО рядовой Арланов служит помощником гранатометчика в так называемой красной зоне. Это вторая линия фронта, примерно в 2-х километрах от передовой. Задачи батальона – удерживать позиции, не пропустить противника. «Снаряды прилетают регулярно, — говорит наш собеседник. — Сначала было страшно, потом к ним привыкаешь».



Быт защитников Родины вполне обустроен, уверяет Константин, не без проблем, конечно, но всё решаемо. Регулярно доходят до военных и посылки с гуманитарной помощью – сладости, теплые вещи, сувениры.



До ближайшего населенного пункта – около 8 км. Примерно каждые 12 дней воины выбираются туда, чтобы посетить баню, купить продукты и, что, пожалуй, самое важное, — позвонить родным. Связь с семьей возможна только там, подальше от места дислокации. Нечастое общение с родными — самое большое испытание для каждого бойца. «Какие еще трудности испытывают наши солдаты там, в зоне СВО?» – спросили мы. «Отсутствие снега, — улыбаясь, отвечает собеседник. — Даже в морозную погоду снег – это редкость».



Дома Константина ждет семья – супруга Жанна, шестилетняя дочка Анечка, родители. Понимание того, что на малой родине их любят и ждут, для бойцов на сегодня — самое важное. Уверенность в том, что в тылу ими гордятся и в них верят, придает каждому огромные силы приближать победу.

Вот такие простые, скромные, но в то же время сильные духом и с каким-то внутренним стержнем парни стоят на защите нашей Родины. А других туда просто не берут.

Ольга Дмитриева.