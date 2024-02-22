Пятилетка преобразований

Пять лет реализации национального проекта"Здравоохранение", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, позади. Минздрав Чувашии реализует на его основе региональные проекты: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг», «Модернизация первичного звена здравоохранения» и «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». На мероприятия региональных проектов в 2019—2024 годах предусмотрено 20,2 млрд рублей.

Немалые средства выделялись за это время на развитие здравоохранения в Шумерле и Шумерлинском муниципальном округе. Как сообщили газете в Минздраве Чувашии, за пять прошедших лет на территории двух муниципалитетов было отремонтировано 11 объектов и построены 2. Так, в 2019 году был проведен капитальный ремонт помещений неврологического отделения Шумерлинского ММЦ, газовой котельной фельдшерско-акушерского пункта в Мыслеце, врачебной амбулатории в Юманаях, установлено новое ограждение территории ММЦ и построен ФАП в Торханах. В 2020 году капитально отремонтированы помещения детской поликлиники и поликлиники № 1 ММЦ, а также благоустроена территория медцентра. В 2021-22 годах был построен новый ФАП в Яндашах, проведен капитальный ремонт Алгашинской и Нижнекумашкинской врачебных амбулаторий. В прошлом году обновлены помещения Краснооктябрьской и Туванской врачебных амбулаторий. В Шумерлинском муниципальном округе в текущем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения запланирован комплексный капитальный ремонт Егоркинского фельдшерско-акушерского пункта, в 2025 году — Ходарской врачебной амбулатории.



Помимо этого, приобретались современное медицинское оборудование и транспорт. За 2019—2023 годы больница по нацпроекту получила 72 единицы медицинского оборудования, 1 медицинский передвижной лечебно-диагностический комплекс, 2 санитарных, 5 легковых и 1 специальный автомобиль медицинской службы. С участием Чувашии в нацпроекте стало возможным призвать на помощь обычному транспорту санитарную авиацию, позволяющую быстро доставлять пациентов в республиканские медицинские учреждения. За 5 лет спецборт прилетал в Шумерлинский медицинский центр 94 раза. Чаще всего санавиация требовалась пациентам с инфарктом (62 случая), инсультом (13 случаев) и с различными травмами (12 случаев).



Конечно, всё это не может само по себе лечить пациентов – нужны кадры. С ними, к сожалению, пока в каждом регионе, в каждом муниципалитете России напряженно. Чтобы выправить ситуацию, вернуть специалистов в государственную систему здравоохранения, в стране были запущены федеральные программы, активизирована работа по целевому обучению молодежи. Привлечение квалифицированных кадров в лечебные учреждения нашей республики реализуется в рамках региональной программы «Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными кадрами». Определенные результаты это дало. По данным Минздрава Чувашии, за 2019—2023 годы в Шумерлинский ММЦ пришли работать 52 врача и 67 работников из числа среднего медперсонала, в том числе целевики и «земские доктора». Так, в 2023 году в медицинский центр трудоустроились по завершении целевого обучения 3 работника из числа среднего медицинского персонала.

Среди них — Анастасия Самойлова, которая работает медицинской сестрой операционного блока. Девушка не из семьи медиков, но еще в 6-ом классе школы решила связать свою жизнь с медициной. Во время учебы в Канашском филиале Чебоксарского медицинского колледжа Анастасия проходила практику во всех отделениях Шумерлинского ММЦ и свой выбор остановила на операционном блоке. После окончания колледжа прошла соответствующее переобучение.

«В мои обязанности входит подготовка операционной, хирургического инструментария, шовного материала, иногда приходится ассистировать во время операций, — рассказывает о своей работе молодая медсестра. — Работа мне очень нравится, я чувствую — это то дело, которым я хочу заниматься всю жизнь».



Подготовила Н. Владимирова.

Житель с. Красные Четаи, пациент кардиологического отделения Николай Ортиков:

«Три дня мучили боли в области грудной клетки, всё думал, само пройдет, в больницу не обратился сразу. А потом боль стала невыносимой, вызвал скорую и меня вертолетом отправили на лечение в Чебоксары. Знаю, что санавиация не первый год летает в Шумерлю, это быстро и удобно. Теперь вот сам полетал на вертолете хоть раз в жизни».

Житель с. Туваны Михаил Карпов:

«С нетерпением ждали окончания капитального ремонта Туванской врачебной амбулатории. Нам, старым людям, тяжело ездить в районную больницу. Ремонт нам нравится. Сейчас хотим пройти диспансеризацию в обновленной амбулатории».

Жительница с. Порецкое, пациентка неврологического отделения Галина Дмитриева:

«Новые кровати в палатах, конечно, удобнее. Они и приподнимаются, если нужно посидеть. И покормить можно больного, удобно ему голову поднимать. Хорошее оборудование, спасибо за заботу».