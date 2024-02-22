Информдень собрал неравнодушных

21 февраля по всей Чувашии проходил Единый информационный день.

Его основными темами стали Послание Главы Чувашии Госсовету республики

на 2024 год, формы голосования на выборах Президента Российской Федерации и реализация инициативных проектов на селе. В Шумерлинском муниципальном округе встречи с населением состоялись в 4 населенных пунктах разных сельских поселений: в Кабаново, Пояндайкино, Торханах и деревне Шумерле.

В Кабаново в очень активном диалоге с населением участвовала информгруппа в составе главы округа Дмитрия Головина, начальника Большеалгашинского территориального отдела Людмилы Ефремовой, депутата окружного Собрания Владимира Январева, старшего инспектора ОНД и ПР по г. Шумерле и Шумерлинскому району Михаила Першина и инструктора Шумерлинского местного отделения ВДПО Елены Афондеркиной.



Дмитрий Головин подробно остановился на Послании Главы Чувашии, отметил, что за 2020—2023 гг. республика достигла значительного прогресса практически по всем направлениям жизнедеятельности. Это касается и экономики, и финансов, и социальной сферы, и инфраструктуры — коммунальной, дорожной, транспортной.



Что касается вопроса о формах голосования на выборах Президента РФ, особое внимание было уделено новому виду — дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). Среди его плюсов то, что можно проголосовать где угодно и в любое время суток в период с 8.00 часов 15 марта до 20.00 часов 17 марта. Единственное, что нужно учесть, если человек подал заявку на ДЭГ, на избирательном участке он проголосовать уже не сможет.



О реализации инициативных проектов на селе, о том, что сделано и что предстоит, рассказала Людмила Ефремова.

Много полезного собравшимся сообщили Михаил Першин и Елена Афондеркина. Михаил ознакомил со статистикой пожаров за истекший период 2024 года, отметил, что на территории Шумерли и муниципального округа произошло 8 пожаров, травмирован 1 человек. М. Першин подчеркнул, что во избежание пожаров, уходя из дома, с рабочего места нужно обязательно выключать всё из электросети. У большинства граждан, например, стиральные машины постоянно подключены к розетке. Только на территории города Шумерли за декабрь произошло 3 пожара по такой причине. Машины в тот момент не стирали, но, когда вилки находятся в розетке, электрический прибор находится под напряжением.



Елена в свою очередь призвала собравшихся не оставлять в розетке зарядные устройства, ведь они тоже являются частой причиной пожаров.

В ходе встречи жители поселка подняли вопросы, связанные с качеством воды, с тарифами на водоснабжение, с ремонтом дорог. Так, например, по ул. Лесной жителям хотелось бы заменить дорожное покрытие на более мелкую щебенку или даже проложить асфальт, если это удастся сделать по программе инициативного бюджетирования.



На следующей встрече, в Пояндайкино, как и в Кабаново, народ собрался неравнодушный. Наряду с Дмитрием Головиным с основными темами ознакомила начальник Егоркинского территориального отдела Ольга Улисова. О последних новостях по линии Социального Фонда рассказала заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) в г. Шумерле Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Чувашской Республике Ольга Сомова. Большое внимание в ходе встречи было уделено реализуемым на территории поселения проектам инициативного бюджетирования.

Татьяна Александрова.







