В Шумерле прошел Единый информационный день

Вчера в Шумерле, как и по всей республике, состоялся Единый информационный день. Встреча с горожанами прошла в конструкторском бюро по ремонтным мастерским и автофургонам (бывшем ГСКБ) корпорации «Проект-техника».

В состав рабочей группы под руководством заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Екатерины Филипповой вошли глава города Эдуард Васильев, председатель городского Собрания депутатов Сергей Яргунин, депутат Государственного Совета Чувашии Сергей Мельников.

Повестка дня состояла из пяти основных вопросов, по каждому из которых до собравшихся доведена исчерпывающая информация.



Екатерина Филиппова подробно осветила Послание Главы Чувашии Олега Николаева Государственному Совету Чувашской Республики, озвучила основные направления социально-экономического развития региона.



Информацию по масштабным проектам, реализуемым на территории Шумерли, в том числе и по инициативному бюджетированию, до собравшихся довел Эдуард Васильев. Руководитель муниципалитета призвал шумерлинцев с пониманием относиться к проводимой в городе реконструкции системы теплоснабжения, работам по благоустройству общественных территорий. Эдуард Васильев обратился к депутатскому корпусу с просьбой о необходимости контроля за подготовкой документов по инициативному бюджетированию. Именно от их качества зависит поддержка и в конечном итоге финансирование инициатив граждан на республиканском уровне.

Тема предстоящих в марте этого года выборах президента страны стала одной из ключевых в повестке единого информдня. Горожанам напомнили о начавшейся деятельности обходчиков, обо всех возможных формах голосования. Основное внимание было уделено пилотному проекту — дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).



О перечне государственных услуг, предоставляемых Социальным фондом России, в том числе и на электронных сервисах, рассказал руководитель клиентской службы в г. Шумерле Отделения Социального фонда РФ по Чувашской Республике Сергей Озяков.



Главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Дмитрий Леонтьев напомнил собравшимся о безопасном потреблении газа в быту и довел информацию об изменениях в нормативно-законодательных актах в сфере газоснабжения населения. Специалист заострил внимание на особенностях догазификации жилых домов и других объектов капитального строительства.



На все интересующие шумерлинцев вопросы членами информгруппы и представителями организаций и учреждений города даны ответы, проблемные моменты взяты на контроль. Динамичное развитие города и благополучие жителей зависит от созидательного труда всех и каждого – прозвучало в завершение встречи.

Ольга Дмитриева.







