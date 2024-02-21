В Шумерле прошел День малого и среднего предпринимательства

Во вторник с представителями бизнес-сообщества города и округа встретились сотрудники

Минэкономразвития Чувашии, Агентства по поддержке МСП и других организаций, входящих в экосистему «Мой бизнес», а также регионального отделения Банка России, ООО «Луидор» и Сбербанка.

Темами для разговора стали финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки и сервисы, значительно облегчающие жизнь бизнесу. И те, и другие стали доступны предпринимателям благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы».



Этот нацпроект, как отметили эксперты, занимает второе место в так называемом рейтинге узнаваемости. В 2023 году республиканский центр «Мой бизнес» оказал 5,5 тыс. различных услуг субъектам малого бизнеса, каждый десятый предприниматель Чувашии обращался за помощью в данную государственную структуру.

Справочно

По данным отдела экономики городской администрации, в Шумерле на начало 2024 года зарегистрировано 952 субъекта малого и среднего предпринимательства (юридические лица — 100, ИП – 852). Это на 1,2 % больше показателя годом ранее. Самозанятых 801 человек, или 102,7 % к началу 2023 года.



Малый бизнес в Шумерле в основном представлен торговлей (40 %) и сферой услуг (45 %). Развиваются производство (6 %) и строительство (3 %).

Среднесписочная численность работников субъектов МСП (с учетом самозанятых) составляет 3495 человек.



По оперативным данным, среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, за 2023 год составила 22500 рублей.

За 2023 год оборот продукции составил 2081,9 млн рублей, или 120 % к предыдущему году.

От субъектов малого и среднего предпринимательства за 2023 год в бюджет города поступило 2,12 млн рублей налогов.

В 2023 году государственная поддержка оказана 42 субъектам МСП в сумме 6,3 млн рублей.