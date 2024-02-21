Выставка «Родина Zа нами» откроется в Чувашском национальном музее

Чувашский национальный музей готовит экспозицию, посвященную специальной военной операции и подвигам воинов Чувашии. Выставка «Родина Zа нами» откроется 22 февраля в 16.00 в здании музея на Красной площади в Чебоксарах. Об этом сообщает госпаблик учреждения культуры.

В Чувашском нацмузее подчеркивают: к реализации проекта подошли со всей скрупулёзностью. На выставке нет случайных вещей или фотографий. В качестве экспонатов макеты вооружения, используемого Российской армией, трофеи, награды, личные вещи и семейные архивы участников специальной военной операции, материалы волонтёрских организаций республики, снимки и документы из фондов Музея Победы (Москва), Донецкого краеведческого музея.

К примеру, родители героически погибшего весной 2022 года в Харьковской области Сергея Куликова на время передали музею его личные вещи, в том числе и многочисленные награды сына. Напомним, в 2021 году гвардии сержант Сергей Куликов был признан лучшим разведчиком Западного военного округа и был награждён ведомственной медалью «За службу в военной разведке», а в апреле 2022 года Сергея – героя из села Моргауши – уже наградили Орденом Мужества посмертно. Военнослужащий ценой своей жизни спас мирных жителей и боевых товарищей во время обстрела националистами жилого дома в Изюме.

«Мы безмерно благодарны всем гражданам и организациям за помощь в формировании экспозиции, особенно – семьям наших героев. Выставка «Родина Zа нами» – это живой проект, музей будет постоянно ее дополнять новыми материалами и экспонатами и будет признателен за любой вклад: личные воспоминания, личные вещи, документы, фотографии, информацию о работе волонтёров. Сотни жителей Чувашии прямо сейчас сражаются за Россию, за нашу безопасность, за будущее нашей страны. Мы должны рассказывать людям о причинах этой битвы, о подвигах наших земляков, сохранить память о павших, сохранить воспоминания участников о событиях. Это наш долг», – приводят цитату директора Чувашского национального музея Ирины Меньшиковой в госпаблике учреждения.

К слову, открытие выставки «Родина Zа нами» планируют посетить участники специальной военной операции и их родственники. Также в музее покажут работу волонтёрских и благотворительных организаций республики. Кроме того, каждый посетитель сможет внести свой вклад в общее дело: к примеру, написать письмо солдату.

чувашинформ.рф