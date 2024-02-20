Талисман ГТО – Лиса Василиса

Комплекс «Готов к труду и обороне» — это больше, чем тренировки и знаки отличия. В первую очередь ГТО – это всенародное желание стремиться к самосовершенствованию и наш талисман тому яркое подтверждение. Образ появился благодаря воображению тысяч граждан России.

Лиса Василиса — полноправный житель российских лесов и встречается повсеместно: и в глуши, и в городе. В народном фольклоре образ Лисы ярок и интересен. Лиса всегда разная, поэтому характер Лисы в русских сказках о животных имеет типичные черты, такие, как гибкость и ловкость, острота ума, хитрость и находчивость в любой жизненной ситуации. У этого животного характерный окрас, который сделал образ лисы неповторимым и легко узнаваемым.



Талисман Василиса олицетворяет гибкость, подросток легко проассоциирует себя с лисичкой – он такой же «рыжий», имеет «острый», «свежий» ум, и так же ярко готов меняться от сезона к сезону. Гибкая, грациозная, быстрая лиса могла бы преуспеть и в растяжке, и в хореографии, и гимнастике.

Наша лиса Василиса не хитрит – она ловко и грациозно достигает цели, не ленится на тренировках. Это талисман для подростков, которые играючи смогут показать отличный спортивный результат, когда поверят в себя.



В создании обновлённых в 2020 году Талисманов ГТО приняли участие художники киностудии «Союзмультфильм». Персонажи получили яркие цвета и современный динамичный дизайн, который воплощает идею здорового образа жизни и активности.