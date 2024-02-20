Расширяется география полетов из Чебоксар

Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией) обновлен список маршрутов на 2024 год, сообщает Минтранс Чувашии, ссылаясь на информацию ООО «МАЧ».

В результате дополнительного отбора в перечень Росавиации вошли три авиакомпании, которые будут осуществлять перелеты из Чебоксар: в Сочи – авиакомпания «Северный Ветер», в Нижневартовск – авиакомпания «ЮВТ АЭРО», в Сургут – авиакомпания «АЗИМУТ».

В рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы» авиаперевозчики получат субсидии на возмещение убытков от осуществления региональных воздушных перевозок. Также 50-60% издержек на рейсы будет софинансировать Правительство Чувашской Республики.

Информация о расписании и дате начала полетов авиакомпаний «ЮВТ АЭРО» и «АЗИМУТ» будет предоставлена дополнительно, а рейс в Сочи уже включен в летнее расписание.

Всего на отбор в Росавиацию было заявлено пять маршрутов из Чувашской Республики: в Сургут, Сочи, Нижневартовск, Махачкалу и Минеральные Воды.

чувашинформ.рф