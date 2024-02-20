Огонь «семейного очага» продолжает согревать страну

В прошлую пятницу в шумерлинский загс из Чебоксар доставили огонь «семейного очага», ставший символом Года семьи в России. Лампаду с огнем, зажженным 22 января в Муроме, в Троицком храме Свято-Троицкого женского монастыря у мощей святых благоверных Петра и Февронии, доставили сначала в Москву, на выставку «Россия», где проходил Всероссийский семейный форум «Родные – любимые», а оттуда во все регионы страны.

Шумерлинцами, кому был передан благодатный огонь, стали семьи священнослужителей Владимира Ильина и Алексея Чумерина.



Супруги Ильины в этом году отмечают серебряную свадьбу, а Чумерины – жемчужную. В связи с этими датами, а также за большой вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей и семейных традиций супругам вручили благодарственные письма и подарки от руководства Шумерли и Шумерлинского округа, Советов женщин двух муниципалитетов. Сами главные герои мероприятия поделились историями создания своих семей, вновь сказали «да» на вопрос: «Желаете ли дальше продолжить вместе свой земной путь?» и оставили подписи в почетной книге юбиляров супружеской жизни.



Огонь из Мурома будет пребывать в шумерлинских храмах, так что каждый желающий может осветить его частицей свой семейный очаг.

Наталья Игнатьева.