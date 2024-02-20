На выставке «Россия» открыли Аллею памяти Великих женщин Чувашии

В преддверии Дня Защитников Отечества на Международном форуме «Россия» у стенда Чувашии открыли Аллею памяти Великих женщин республики, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Часть стенда Чувашии переоборудовали под небольшую выставку, посвященную женщинам-героиням ВОВ. На фоне макета мемориала «Строителям безмолвных рубежей» расположены восемь стел с выгравированными на стекле изображениями женщин, каждая из которых во имя Победы над врагом совершила настоящий подвиг.

Так, к примеру, наша землячка Варвара Шапошникова была первой советской подпольщицей. Вместе с супругом Николаем Волковым в июле 1941 года она создала в Гродно первую в истории войны подпольную антифашистскую «Группу дяди Коли». Её участники на подконтрольной врагу территории умудрялись передавать военнопленным продукты питания, одежду, документы, распространяли сводки Совинформбюро. Доподлинно известно, что Варвара Шапошникова проникала в лагеря в качестве врача и оказывала медицинскую помощь пленным. Группа была раскрыта гестаповцами в январе 1942 года, часть ее участников, в том числе молодые супруги, были расстреляны.

Феодора Гайкина – фельдшер из Мариинско-Посадской райбольницы – ушла добровольцем на фронт на шестой день войны. Воевала на Западном, Белорусском и I-м Белорусском фронтах в составах 288-й и 139-й дивизий, дошла до Берлина. Будучи командиром санитарного взвода, она вынесла с поля боя сотни раненых бойцов. С фронта вернулась с двумя орденами Красной Звезды, с медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина и вплоть до пенсии трудилась старшей медсестрой инфекционного отделения райбольницы в Мариинском Посаде.

На «Аллее памяти» также увековечены имена летчика-инструктора из Чебоксар, командира звена 46 гвардейского Таманского Краснознаменного авиаполка Евгении Крутовой, Героя Советского Союза, летчика из Алатыря Зои Парфеновой. В одном ряду с ними стоит имя Татьяны Николаевой. Жительница деревни Изедеркино Моргаушского округа проводила на фронт 8 сыновей, домой вернулись только двое. В знак мужества и стойкости характера русских женщин, так и не дождавшихся с поля боя своих сыновей, в Изедеркино 40 лет назад установили памятник Матери.

На выставке отдали дань и труженикам тыла. Народная артистка СССР Вера Кузьмина не всегда «купалась» в лучах софитов. Спустя полгода как будущая артистка поступила в ГИТИС, началась Великая Отечественная война. Враг рвался в Москву, институт срочно эвакуировали. С 1941 по 1943 годы студентка Вера работала под Смоленском, потом в Подмосковье на лесозаготовках, рыла окопы, заготавливала картофель. Многим позже, уже став известной актрисой, Вера Кузьминична скажет: «Медали «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» для меня самые дорогие».

Про голод, холод и титанический труд тысяч женщин, стариков и детей зимой 1941 – 1942 годов может рассказать и уроженка деревни Никольское Порецкого округа Любовь Егорова. Она в этом году празднует вековой юбилей, тем не менее ученица Сиявской средней школы прекрасно помнит, какой ценой были построены Сурский и Казанский оборонительные рубежи.

Еще одна героиня выставки на ВДНХ – Клавдия Чиркова. На эвакуированный в Чебоксары электромеханический завод она пришла после 8 класса. На оборонное предприятие требовались рабочие руки – девчонку поставили за токарный станок. Вместе с эвакуированными харьковчанами Клавдия за несколько месяцев научилась из прута латуни вытачивать детали без брака. Причём работала за станком, стоя на ящиках-подставках: не хватало роста. Эти воспоминания и личное дело Клавдии Чирковой до сих пор хранят на ЧЭАЗе, где она в итоге проработала 42 года и получила звание «Заслуженного электроаппаратчика».

Организаторы выставки отмечают: идея рассказать всей стране о великих женщинах Чувашии, принимавших участие в ВОВ, принадлежит Союзу женщин Чувашии. Зародилась она давно, но лишь на этот раз всё срослось воедино. Лучшей площадки, чем экспозиция региона на Международной выставке-форуме «Россия», не придумать! «Реализовать задумку удалось за короткий срок – меньше чем за месяц», – сообщают в госпаблике Минпомэнерго Чувашии. Авторы рассчитывают, что проект получит живой отклик со стороны посетителей Международной выставки, и «Аллею памяти» посетят как можно больше жителей страны.

чувашинформ.рф