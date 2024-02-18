21 февраля – Единый информационный день

На встречах с населением и трудовыми коллективами информационные группы расскажут о Послании Главы Чувашии Государственному Совету республики на 2024 год, о формах голосования на президентских выборах 15-17 марта и о реализации проектов по программе инициативного бюджетирования.
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