Предприниматели могут с выгодой продвинуть свои услуги

Минэкономразвития России совместно с платформой «Авито услуги» до 31 марта продлили прием заявок на программу по продвижению предпринимателей сферы услуг.



Предпринимателям, которые пополнят кошелек на «Авито» одним платежом на сумму от 3000 рублей в период по 14 апреля, «Авито» начислит бонусами 100 % от суммы этого платежа и всех последующих. В общей сложности за всю программу может быть начислено до 22000 бонусов. Бонусы будут доступны в течение одного месяца с момента их начисления – ими можно будет оплатить до 99 % стоимости услуг продвижения для объявлений в категории «Услуги».



Программа распространяется на самозанятых, ИП и организации, работающие в сфере услуг. Воспользоваться поддержкой могут предприниматели с подтвержденными данными, зарегистрированные на «Авито» как исполнители услуг. Бонусы на продвижение доступны также и предпринимателям, которые за последний год не приобретали услуги продвижения на «Авито» более чем на 3000 рублей или являются новыми пользователями.



Программа реализуется на базе центров «Мой бизнес», действующих в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.



Источник: Минэкономразвития Чувашии.