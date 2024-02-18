Паллиативная медпомощь в ММЦ

Благодаря развитию первичной медико-санитарной помощи в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным, в медицинских организациях реализуется паллиативная медицинская помощь. Это поддерживающие мероприятия для пациентов и их родственников, позволяющие облегчить течение болезни, улучшить

самочувствие и качество жизни при неизлечимых заболеваниях.

С 2023 года паллиативная медицинская помощь активно оказывается и в Шумерлинском медицинском центре. Во взрослой поликлинике ММЦ организован кабинет паллиативной медицинской помощи, который обслуживает население Шумерли, Шумерлинского и Порецкого муниципальных округов. Была приобретена машина для выездной патронажной службы на дому. Выездная бригада обслуживает паллиативных пациентов Шумерли, Шумерлинского, Порецкого и Красночетайского округов.



«В 2023 году зарегистрировано 190 пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, из них 151 — старше трудоспособного возраста, — отмечает врач по паллиативной медицинской помощи Елена Куксенкова. — Кабинет ПМП начал свою работу с мая 2023 года, выездная бригада 1001 раз выезжала к пациентам, что на 12,4 % сверх годового плана».

Помимо амбулаторной медицинской помощи паллиативные пациенты при необходимости обеспечиваются специализированными медицинскими изделиями и расходными материалами для поддержания функций органов и систем организма человека. Оборудование закупается Министерством здравоохранения Чувашской Республики, а расходные материалы приобретаются медицинским учреждением на средства, выделяемые из федерального бюджета. В 2023 году медицинскими изделиями, предназначенными для использования на дому, обеспечен 41 пациент, на общую сумму более 400 тысяч рублей.



Источник: Шумерлинский ММЦ.