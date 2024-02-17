У въезда на М-12 установят пункт весового контроля

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики согласовано место размещения шестого автоматического пункта весогабаритного контроля на участке автомобильной дороги «Чебоксары-Сурское» в Шумерлинском муниципальном округе.

По результатам объявленных конкурсных процедур будет определен подрядчик по внедрению автоматического пункта весового и габаритного контроля с поставкой, установкой и обслуживанием оборудования. После заключения государственного контракта подрядная организация проведет обследование участка автомобильной дороги, после чего приступит к разработке документации.



Источник: Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашии.