Размер больничного зависит от стажа и среднего заработка

С 1 января 2022 года листки нетрудоспособности выдаются только в электронном виде. Это позволяет работнику отслеживать сведения об открытии, продлении, закрытии больничного, а также узнать размер назначенного пособия.

После закрытия больничного Отделение СФР запрашивает у работодателя сведения для назначения пособия. Выплачивается оно в течение 10 рабочих дней после их получения. Весь процесс происходит без участия работника.



Первые 3 дня по больничному листу оплачивает работодатель из собственных средств, остальные — соцфонд. В случае оформления больничного листа по уходу за больным членом семьи, при нахождении на карантине, протезировании или лечении в санатории пособие за весь период выплачивается за счет средств фонда.



Право на пособие по временной нетрудоспособности имеют работающие граждане, застрахованные в системе обязательного социального страхования, а также те, кто добровольно вступил в такие правоотношения. Например, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, которые самостоятельно уплачивают за себя страховые взносы.



Размер больничного зависит от среднего заработка за предыдущие 2 года и страхового стажа сотрудника. «При стаже 8 и более лет пособие составит 100 % среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80 %, менее 5 лет – 60 %. Исключение — уход за больным ребёнком до 8 лет. В этом случае пособие выплачивается в размере 100 % заработка вне зависимости от трудового стажа родителя», — отмечает управляющий Отделением СФР по Чувашии Валерий Николаев.



В прошлом году Отделение СФР по Чувашии оплатило более 240 тысяч пособий по временной нетрудоспособности 116 тысячам работающих жителей республики. На оплату больничных отделение направило 1,6 миллиарда рублей.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.