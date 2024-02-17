Определены лауреаты общественной награды «Народное признание»

В рамках акции «Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра!» проекта «Медицина – мое призвание» с января по декабрь 2023 года осуществлялся сбор обращений от граждан в адрес работников медицинских организаций республики. Было собрано 10266 благодарностей в адрес 1629 работников.

По итогам первого этапа был сформирован список соискателей общественной награды из 607 человек, которые были допущены ко второму этапу — всенародному голосованию на сайте Министерства здравоохранения Чувашской Республики.



По итогам голосования определены 100 лауреатов общественной награды «Народное признание».

В этой сотне — заведующий отделением, врач-хирург Шумерлинского ММЦ Дмитрий Иванов. В медцентр он пришел работать хирургом без малого 10 лет назад.

Источник: Шумерлинский ММЦ.