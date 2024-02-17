Вы шумите, дубравы…

Поводом для очередной встречи с краеведом-исследователем, председателем Шумерлинского городского отделения Союза краеведов, ветераном лесного хозяйства Николаем Осиповичем Кондратьевым стало важное событие – внесение трех дубов, произрастающих в городском парке, в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Это стало возможным

благодаря решению сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».



Один из трех дубов – дуб-патриарх, был представлен администрацией парка, документы на два черешчатых дуба – дуб Петра Великого и корабельный дуб – готовил Николай Осипович. Исследованию шумерлинских дубрав и краеведению в целом ветеран посвящает львиную долю своего времени, а общение с ним доставляет истинное удовольствие. С первых мгновений проникаешься историей родного края, известными и совсем незнакомыми фактами и, конечно, самой важной для собеседника темой шумерлинских дубрав. А говорить о дубах, об этих сильных и благородных деревьях, Николай Осипович может бесконечно. Не сомневаемся, что эта тема будет интересна и нашим читателям.

Персона. Николай Осипович Кондратьев родом из села Карабай-Шемурша Шемуршинского района. После окончания школы поступил в Марийский политехнический институт на специальность «инженер лесного хозяйства». Свою трудовую деятельность начал лесничим Анашенского лесничества Красноярского Управления лесного хозяйства, куда был направлен по окончании института в 1971 году. После службы в Военно-морском флоте на острове Аскольд в заливе Петра Великого, что в Японском море, вернулся в родные края и поступил на работу в Шемуршинский лесхоз. В 1983 году возглавил Шемуршинский райпромкомбинат, специализировавшийся на лесозаготовке.



В 1987 году с семьей переехал в Шумерлю и стал работать в Шумерлинском лесокомбинате инженером-технологом по лесозаготовкам, позднее — начальником Кабановского лесопункта. В 1992 году, после реформы лесоуправления, перешел на работу лесничим Шумерлинского лесничества. В разные годы трудился главным лесничим Шумерлинского лесхоза, заместителем директора лесхоза, инженером охраны и защиты леса. Перед выходом на заслуженный отдых несколько лет работал линейным обходчиком по обслуживанию магистрального газопровода «Уренгой — Ужгород».



В 2009 году, по признанию Николая Осиповича, у него началась вторая жизнь – он увлекся краеведением, изучением истории лесного хозяйства и лесной промышленности шумерлинского Присурья. Первый толчок к этой теме был получен еще в 1993 году, когда ему на глаза попалась карта нашего края 1928 года. На ней были отмечены огромные площади дубрав. «А куда же делись наши дубравы? – задался он вопросом. — Их давно нет!» Следующим толчком стал попавшийся в архиве «Лесной журнал» за 1874 год, где говорилось, что 82 % территории шумерлинского Присурья состоит из спелых дубрав. Так появился интерес к исследованию этой темы и к краеведению в целом. Николай Осипович начал изучать архивные документы, связанные с нашими лесами, стал завсегдатаем архивов в Чебоксарах, работал также в архивах Казани, Ульяновска, Пензы. По его признанию, от соприкосновения с прошлым он получает истинную радость.

В результате архивных поисков Николаем Осиповичем выявлено много ранее неизвестных фактов по истории Большесурской корабельной рощи, истории лесного хозяйства Шумерлинского лесхоза, города Шумерли и района.



Благодаря сотрудничеству с библиотекарями и музейными работниками в Торханской сельской библиотеке появился «Уголок лесного кондуктора», в городском музее – экспозиция «Там, где шумели дубравы…». Николай Осипович был одним из инициаторов проведения межрайонного фестиваля «Песнь могучего дуба», в рамках которого в 2017 году о работниках леса шумерлинского края был издан биобиблиографический указатель «Дело жизни — служение лесу».

В 2022 году во время первого форума серебряных волонтеров Чувашии Н.О. Кондратьевым было внесено предложение Главе Чувашии Олегу Николаеву об объявлении 2024 года Годом дуба как символа и экологического каркаса Чувашии. Минприроды Чувашии поддержало эту инициативу, предложение было взято в работу, вынесено на обсуждение и как итог — 2024 год был объявлен Годом экологической культуры и бережного природопользования, а символом стал победитель конкурса «Российское дерево года — 2023» моргаушский старейшина чувашских дубов.



В настоящее время Н.О. Кондратьев готовит документы на внесение в Национальный реестр старовозрастных деревьев России еще одного дуба, произрастающего в парке, – индустриального.

Краевед мечтает воплотить в жизнь экскурсионный туристический маршрут в городском парке. Николай Осипович искренне надеется, что после благоустройства парка по всему маршруту от дуба к дубу будут расположены красочные щиты с информацией о памятниках живой природы. Повезет тому, кто на экскурсионный маршрут «По следам корабельной рощи» попадет в сопровождении удивительного гида, всей душой болеющего за сохранение дубов – величавого символа огромной жизненной силы, могущества и долголетия.

На территории Чувашии со времен Петра I существовала самая крупная дубовая корабельная роща Российской Империи. В течение 160 лет здесь находилось ни много ни мало около 70 корабельных рощ. Они стали основным источником корабельных дубов для создания самого мощного в то время Балтийского флота.



Благодаря указу императора в феврале 1702 года леса шумерлинского Присурья оказались в 20-верстной заповедной зоне. Отныне здесь запрещалось рубить дуб, клен, вяз и толстую сосну «за надобностью к корабельному строению». Нарушителям полагалось суровое наказание, вплоть до смертной казни. Указом общегосударственного значения от 19 ноября 1703 года Большесурский массив Курмышского уезда, составлявший преимущественно территорию современного Шумерлинского муниципального округа, в числе трех дубовых рощ России персонально был объявлен заповедным лесом. Таким образом, наши леса с начала XVIII века оказались в заповедной зоне.



В 1821 г. из Большесурского леса выделена Большесурская корабельная роща, которая «по пространству своему и по значительному запасу дубового леca, годного на кораблестроение» являлась самой крупной дубовой корабельной рощей Российской Империи. С конца XVIII в. до середины XIX в. в роще в среднем за год заготавливалось 500–600 большемерных деревьев дуба. По доброкачественности леса Большесурская роща служила образцом приволжских дубовых корабельных рощ, расположенных по Волге, Каме и их притокам. Лучший лес произрастал у деревень Шумерля и Мыслец, которые могли дать кряжи толщиной более 90 см в комле и длиной бессучковой части до 6,5 м превосходного качества. Нередко срубались деревья толщиной до 115 см в комле и длиной до 12,5-17 м.



В этот период дубравы прекрасно развивались и самовосстанавливались. Заповедность рощи только увеличивала ее сохранность.



В начале 60-х годов позапрошлого века статус корабельных лесов был упразднен. В 1866 году начались сплошнолесосечные рубки, противоречащие природе естественного леса. В результате в дубравах началась массовая смена коренной породы на производные, менее ценные мелколиственные березовые и осиновые насаждения. В конечном итоге дубравы оказались небольшими участками и перестали противостоять неблагоприятным природным факторам — низким температурам и засухам.



В годы первых пятилеток остатки этих дубрав стали источником валюты для индустриализации страны, а также источником древесины для многочисленных строек. Дубравы республики как экологический каркас были сведены до минимума и в результате хозяйственной деятельности человека сильно деградировали.



Собственно, и статус города в свое время Шумерля получила благодаря природным ресурсам. Ведь основным сырьем для градообразующих предприятий – деревообрабатывающего завода и завода дубильных экстрактов – с начала 30-х годов прошлого века служили богатые лесные дубравы. Даже само название Шумерля, уверен Николай Осипович, носит «дубовую» основу: тьумерляй (тюмерля) – сюмерля (çӗмӗрле) – Шумерля. А «тьумо» по-мордовски – «дуб». Такая трансформация произошла в названии деревни Шумерли, а впоследствии и города по мере заселения на этой территории сначала мордвы, затем чуваш и русских.



В настоящее время, подчеркивает Н.О. Кондратьев, дубравы Чувашии, особенно спелые и перестойные, сведены до минимума, шумерлинские — особенно. На сегодня в наших краях насчитывается не более 1000 га спелых дубрав. Для сравнения, в середине XIX века, как следует из архивных источников, насчитывалось порядка 50 тысяч га.



На территории Шумерлинского лесничества еще можно встретить дубы диаметром 110-130 см. И в черте города сохранилось несколько деревьев, возраст которых около 200-225 лет. Некоторые из них по внешнему виду вполне отвечают требованиям, предъявляемым к корабельным дубам.

В городском парке насчитывается 25 старовозрастных дубов окружностью ствола 220 см и до 390 см. Возраст дубов – от 150 до 400 лет.



Идею внести в Национальный реестр старовозрастных деревьев России деревья-долгожители городского парка – дуб-патриарх, дуб Петра Великого и корабельный дуб — возникла в прошлом году. Несмотря на солидный возраст (250-350 лет), рассказывает Николай Осипович, дубы в прекрасном состоянии, с мощными стволами и живой кроной. Деревья имеют природно-историческое значение и являются настоящей достопримечательностью города.



Дуб-патриарх расположен у самого пруда. Возраст – 250 лет. Высота дерева – 26,5 м, диаметр – 119 см. Территория вокруг дерева облагорожена. Шумерлинцы охраняют могучий дуб, поддерживают чистоту и порядок рядом с деревом и облагораживают территорию парка, где он растет.

Дубом Петра Великого краевед называет 350-летнее дерево высотой 32 м и диаметром ствола 123 см. Это самый высокий и мощный дуб в парке и является природно-исторической ценностью. Сырорастущие дубы таких величественных размеров в настоящее время большая редкость, уверяет Николай Осипович. В парке проходят глобальные ремонтные работы, затрагивающие прилегающую к дубу территорию.



Корабельному дубу 300 лет, высота – 31 м, диаметр ствола – 1 м. Длина бессучковой части ствола составляет 14 м. Соответствует требованиям к корабельным деревьям. Дуб является природно-исторической ценностью как образец корабельных дубов не только для Чувашии, но и для всей России. В парке ведутся работы по устройству экологической тропы, которая проходит около корабельного дуба.



Весной на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы (rosdrevo.ru) вновь начнется голосование «Российское дерево года — 2024». В прошлом году победу одержал старейшина чувашских дубов, произрастающий в Моргаушском муниципальном округе. Для чего проводится этот конкурс? Для того чтобы вдохновить активных россиян заботиться об окружающей среде, обратить внимание на значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии нашей страны. Необъятной, могучей, любимой!

СПРАВОЧНО

«Деревья — памятники живой природы» — всероссийская программа, главные цели которой — поиск и сохранение старовозрастных деревьев, представляющих собой культурную, историческую и природную ценность для России, и формирование Национального реестра старовозрастных деревьев России.



Чтобы стать памятником природы, дерево должно обладать следующими признаками: быть старовозрастным; с его именем могут быть связаны реальные исторические события или предания и легенды; оно может иметь отношение к конкретному историческому лицу; дерево может произрастать в знаковом месте города, посёлка или местности, являясь его украшением.

Всероссийская программа учреждена в 2010 году Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации ФС РФ по инициативе НПСА «Здоровый лес» и при поддержке Московского государственного университета леса и Федерального агентства лесного хозяйства.

Ольга Дмитриева.