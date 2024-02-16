Ставка на культуру

В 2024 году в Чувашии продолжится обновление сельских домов культуры

Кабинетом Министров Чувашской Республики поддержан проект постановления «О распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов на 2024 год». На поддержку сельских домов культуры и их работников из республиканского бюджета будет направлено 355,7 млн рублей. Из этой суммы на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры и их филиалов планируется направить 8,6 млн рублей, на текущий ремонт — 17,2 млн рублей. По итогам конкурсного отбора состоялось распределение субсидий бюджетам муниципалитетов, планируется оказать поддержку 15 лучшим сельским учреждениям культуры и 11 сотрудникам. Для этих целей из республиканского бюджета выделено 3,1 млн рублей.



На проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры клубного типа в 2024 году муниципальным округам выделены средства в размере 127,5 млн рублей.

«Работа по обновлению сельских домов культуры ведется планомерно, в том числе и в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это позволяет нам повышать уровень жизни людей на селе», — прокомментировала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.



Как рассказала газете заведующая сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского муниципального округа Наталья Николаева, в этом году предусмотрено укрепление материально-технической базы Русско-Алгашинского и Бреняшского сельских клубов. На выделенные средства — более 1 млн рублей — будут закуплены компьютерная техника, световое и звуковое оборудование.



Также предусмотрен текущий ремонт Ходарского сельского Дома культуры. На средства в размере 1,8 млн руб. планируется отремонтировать фасад здания.

По итогам конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, и их работников менеджер по культурно-досуговой деятельности Информационно-ресурсного центра культуры Маргарита Шварц признана победителем в номинации «Лучший работник районного Дома культуры» с выделением гранта в размере 85 тыс. рублей.

Ольга Дмитриева.