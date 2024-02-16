Не больше 30 см снега: в прямом эфире ЦУР Чувашии рассказали о правилах очистки кровли

Кто отвечает за уборку сосулек с крыш многоквартирных домов? И кто должен бороться с наледью на козырьках балконов? На эти и другие вопросы в прямом эфире Центра управления регионом республики ответил руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков.

За надлежащее содержание кровель многоквартирных домов отвечают управляющие компании, подчеркнул он, если слой снега на скатных кровлях превышает 30 сантиметров – пора приступать к уборке. В регламенте также есть слова «по мере необходимости», поэтому в оттепель стоит убирать сосульки чаще, нужды отмерять сантиметры нет. За козырьки балконов также отвечают управляющие компании – в случае, когда такой козырёк балкона предусмотрен.

Непосредственно уборкой, подчеркнул спикер, могут заниматься как сотрудники УК, так и привлеченные специалисты, прошедшие соответствующий инструктаж и имеющее необходимое оборудование, страховочный пояс и тросы. Территория, на которой очищается кровля, обязательно должна быть огорожена – например, сигнальной лентой, напомнил Виктор Владимирович. Он попросил жителей республики не рисковать своей безопасностью: «Если вы идете и видите сигнальную ленту, переходя через нее, вы попадаете в рисковую ситуацию. Пожалуйста, не пренебрегайте правилами безопасности».

В прямом эфире также прозвучали ответы на вопросы пользователей соцсетей как о борьбе с сосульками в целом, так и о ситуации по конкретным адресам. Каждый сигнал о необходимости уборки ЦУР Чувашии и Госжилинспекцией республики взят в работу.

Источник: sovch.chuvashia.com