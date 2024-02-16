13 февраля литературно-музыкальный салон «Лира», организованный сотрудниками ИРЦК Шумерлинского муниципального округа, стал местом встречи педагогов 4 муниципалитетов. В окружении литературных персонажей, под звуки скрипки, под выступления артистов Чувашской филармонии, в сопровождении нежного вальса были подведены итоги II Открытого фестиваля эффективных педагогических практик «Призвание» памяти почетного работника общего образования РФ Татьяны Карагановой. Впервые конкурс состоялся в прошлом году

по инициативе отдела образования администрации округа.

В этом году фестиваль объединил педагогов Шумерлинского, Порецкого, Красночетайского муниципальных округов и города Шумерли. Они продемонстрировали свое педагогическое мастерство в различных номинациях и среди них были выявлены победители и призеры. Так, победителем в номинация «Лидер современной школы» стала директор Туванской школы Ирина Кузьмина, 2-е и 3-е места, соответственно, заняли Наталья Соколова (Шумерлинская школа) и Галина Федорова (Юманайская школа).



В номинации «Педагогическое мастерство» победителем стала Антонина Долгова из Шумерлинской школы, 2-е место заняла Алевтина Петрова из Юманайской школы, 3-е — Сергей Фролов из Егоркинской школы.



«Воспитать человека!» — так называлась следующая номинация. Участникам было необходимо провести воспитательное занятие и мастер-класс. Победителем в этом направлении стала Татьяна Кудрявцева из Шумерлинской школы, на 2-м месте оказалась Надежда Петрова из Туванской школы, на 3-м — Альбина Краснова из Ходарской школы.



В номинации «Главный наставник и лучший друг» шумерлинцы показали следующие результаты: победителями стали Зоя Петрова из Ходарской школы и Татьяна Ахлестина из детского сада № 5 «Радуга», в число призеров вошла Лариса Архипова из Юманайской школы.

Номинация «Сердце отдаю детям» включала в себя открытое занятие и импровизированный конкурс. Победителем стала Альбина Николаева из Ходарской школы, 2-е место заняли Наталия Величко и Надежда Анисимова из Шумерлинской и Туванской школ, 3-е — Геннадий Улисов из Егоркинской школы.



В номинации «Навигатор детства» победа досталась Вере Ануфриевой из Егоркинской школы. Призерами стали Валентина Волкова из Юманайской школы и Алевтина Сыбатова из Шумерлинской. Еще одна номинация — «Мастер слова». Здесь места распределились следующим образом: победителем стала Луиза Краснова из Шумерлинской школы, на 2-м месте оказалась Ирина Лукина из Юманайской школы, на 3-м — Валентина Рафинова из Туванской школы.

Как отметил, приветствуя собравшихся, глава Шумерлинского МО Дмитрий Головин, те, кто не победил в этом году, смогут подтянуться за победителями в следующем. И это придало твердую уверенность в том, что традиция проведения фестиваля будет продолжена, а география его участников станет еще шире.



Наряду с Дмитрием Головиным, участников вечера приветствовали зам. главы — начальник отдела образования, спорта и молодежной политики Ренат Чебутаев, региональный координатор федерального проекта «Навигаторы детства» по Чувашской Республике Наталья Иванова, коллеги Татьяны Карагановой. Они пожелали педагогам дальнейшего развития, а фестивалю — уверенного продолжения. Ведь, как отметила начальник отдела образования Порецкого муниципального округа Елена Терешкина, этот фестиваль — дань уважения настоящему профессионалу, замечательному руководителю и человеку с большой буквы. «Сегодня солнечная погода, в окно пробирается лучик света. Это она с нами. Она здесь, в этом зале, в наших сердцах», — сказала Е. Терешкина, вспоминая Татьяну Караганову. Как напомнили ведущие, Татьяна Анатольевна была учителем русского языка и литературы, любила и понимала поэзию, особенно ценила женское творчество. И неслучайно чествование победителей конкурса «Призвание» проходило в литературном салоне «Лира» в виде вечера женской поэзии «Царицы муз и вдохновенья».

Татьяна Александрова.







