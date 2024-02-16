Индексирован размер ежемесячных денежных выплат

С 1 февраля 2024 года Отделение СФР по Чувашии проиндексировало на 7,4 % страховые и

социальные выплаты, в том числе ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг.

Индексация коснулась 94 тысяч федеральных льготников, проживающих в республике. Проиндексированный размер ежемесячных денежных выплат составил от 3044 до 5704 рублей.

С февраля вырос и набор социальных услуг. Стоимость полного его денежного эквивалента теперь составляет 1578 рублей в месяц: лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания для детей-инвалидов — 1215 рублей, путевки на санаторно-курортное лечение — 188 рублей, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 174 рубля.



Получателям выплат и пособий не пришлось обращаться с заявлением в Социальный фонд, так как индексация была произведена беззаявительно.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.