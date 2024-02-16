За вкус и качество -золото!

Продукция молочной марки «Наша корова» от производителя «Ядринмолоко» получила признание на международном уровне.

На одной из крупнейших выставок продуктов питания и напитков «Продэкспо-2024»,

которая вчера завершилась в Москве, молочная продукция «Ядринмолоко» удостоилась высшей оценки экспертов молочной отрасли.



Сразу три полезных продукта под молочной маркой «Наша корова» получили золотые медали и дипломы лауреата этой престижной выставки.



Продукция «Ядринмолоко» уже много лет ежегодно участвует в «Продэкспо» и неизменно завоевывает высокие награды. В этот раз медаль высшей пробы Министерства сельского хозяйства России и Россельхознадзора удостоились сметана 20% жирности, напиток кисломолочный «Снежок» 2,5 % жирности, молоко питьевое топленое 2,5 % жирности.



Весомые награды престижной выставки мирового масштаба «Продэкспо» снова подтвердили высокий уровень продукции «Ядринмолоко». Безопасность, забота о здоровье покупателей и безупречное качество для предприятия всегда были и будут превыше всего. Именно это делает молочные продукты от компании «Ядринмолоко» такими вкусными.