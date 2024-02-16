Дарит радость и объединяет

9-10 февраля в Шумерле проходила открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2024». В пятницу лыжный праздник охватил воспитанников детских садов и обучающихся младшего и среднего звена, а в воскресенье, оставив все свои дела, на лыжню выбрались более старшие сторонники здорового образа жизни.

На паланской лыжной трассе, где в воскресенье проходил всеобщий спортивный праздник, было достаточно многолюдно. Наряду с лыжниками со стажем здесь собрались школьники и студенты, ветераны спорта, трудовые коллективы, спортивные семьи и другие. Участников «Лыжни России» поприветствовали глава Шумерли Эдуард Васильев, председатель городского Собрания депутатов Сергей Яргунин и заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Екатерина Филиппова. Они отметили, что катание на лыжах — это один из самых доступных видов спорта, предоставляющий возможность собраться вместе и зарядиться хорошим настроением, и пожелали всем успешных стартов и достойных результатов в соревнованиях.



Лыжная гонка традиционно началась с массового заезда. В нем приняли участие руководство города, депутаты, руководители учреждений, предприятий и организаций, ветераны физкультуры и спорта и все желающие. На лицах участников были только улыбки. На природе, в кругу единомышленников, по-другому быть просто не может.



После массового забега на старт были приглашены команды учащихся 8-9-х классов школ города. Командам из 4 школьников предстояла эстафета, а это, конечно же, азарт, поддержка болельщиков и огромное желание победить!



Следом началась эстафета среди сборных 10-11-х классов школ города и студентов (до 18 лет) политехнического техникума. Они «пролетали» мимо зрителей на большой скорости. Чувствовалось, что за их плечами немалый опыт в подобных соревнованиях.



Завершились забеги эстафетой среди трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций. Подобные соревнования укрепляют корпоративный дух, и команды, выбравшие активные выходные, несомненно, сделали правильный выбор. В этом году в «Лыжне России» приняли участие 8 команд трудовых коллективов: ШЗСА, Шумерлинского ММЦ, горгаза, школы-интерната, школы № 1, Шумерлинского политехнического техникума и две команды ПСЧ-23.



Самым приятным моментом «Лыжни России» стала церемония награждения победителей и призеров. Они рвались к победе и заслужили свои награды! Победителями среди команд 8-9-х классов стали команды школы № 2 — 1 место, № 1 — 2 место, № 3 — 3 место. Среди 10-11-х классов и студентов 1-3 места соответственно заняли команды школы № 2, гимназии № 8 и Шумерлинского политехнического техникума. Среди трудовых коллективов лидировала одна из команд ПСЧ-23, второй была команда Шумерлинского ММЦ, третьей — ШЗСА. Поднявшиеся на пьедестал почета удостоились дипломов и наград отдела физической культуры, спорта и туризма администрации Шумерли.



Напомним, что «Лыжня России» является одним из мероприятий федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. В этом году «Лыжня» посвящена 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В организации и проведении этого масштабного мероприятия в городе приняли участие множество помощников: корпорация «Проект-техника», рекламное агентство «Деловая среда», индивидуальные предприниматели Надежда Пояндаева и Антонина Таланова, Владимир Прохоров, магазин «Монетка», МУП «Шумерлинские городские электросети», МУП «Коммунальник», ПСЧ-23, ДК «Восход». Они являются ежегодными партнерами «Лыжни России». В их адрес прозвучали теплые слова благодарности, отдельная благодарность была объявлена группе активистов лыжного спорта Шумерли, которая на протяжении многих лет поддерживает и обустраивает городскую лыжную трассу.









Своими впечатлениями поделились участники «Лыжни России»

Коллектив детского сада «Золотой ключик»:

Вчера в «Лыжне России» самое активное участие приняли наши дошкольники. Мы провели для них свою лыжную гонку. Ребята остались очень довольны.

Ну, а сегодня мы пришли приобщиться к всеобщему празднику всем педагогическим составом, чтобы получить заряд бодрости для дальнейшей трудовой деятельности. Участвуем в лыжне ежегодно, и настроение у нас просто отличное!

Коллектив детского сада «Колокольчик»:

Мы очень рады, что проводятся такие мероприятия, как «Лыжня России». Участвуя в них, жители города приобщаются к здоровому образу жизни, укрепляют свое здоровье.

Наш коллектив тоже не отстает. Сегодня в масс-старте принимали участие Галина Макомова, Наталья Александрова, Татьяна Хромина. Ну, а мы пришли их поддержать и получить удовольствие от спортивного праздника!

Надежда Андрюшкина с мамой Валентиной Луньковой и с сыном Андреем:

Ежегодно всей семьёй принимаем участие в «Лыжне России». Это не просто спортивное мероприятие, это настоящий зимний и во многом семейный праздник, дарящий отличное настроение и заряд бодрости. Всем родителям желаем поддерживать традицию лыжных прогулок, укрепляя здоровье всей семьи.

Татьяна Александрова.

10 февраля на базе Спортивной школы им. В.Н. Ярды в рамках 5-го Кубка Шумерлинского муниципального округа состоялись соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России — 2024». Соревнования торжественно открыл глава округа Дмитрий Головин, который поприветствовал всех спортсменов и болельщиков и пожелал им показать лучшие результаты. Председатель окружного Собрания депутатов Борис Леонтьев обозначил важность занятий физической культурой и спортом в жизни.

На лыжной трассе завязалась настоящая борьба, все знали своих соперников и каждый стремился победить.



В возрастной группе 2012 г.р. и моложе 1-е места завоевали Иван Петров и Анастасия Ефимова, 2-е места — Максим Удиванов и Алла Бабайцева, 3-и места — Кирилл Сердин и Карина Пакулаева.

В группе 2010—2011 гг.р. 1-е места заняли Ульяна Михайлова и Михаил Петров, 2-е места — Алевтина Калязина и Марк Ежов, 3-и места — Ксения Прокопьева и Дмитрий Никифоров.

Среди участников 2008—2009 гг.р. призовые места заняли лидеры предыдущих этапов: 1-е места — Ольга Пояндаева и Максим Карпов, 2-е места — Снежана Миронова и Александр Иваков, 3-и места — Ирина Николаева и Андрей Абрамов.



В группе 2005—2007 гг.р. 1-х мест удостоены бессменные лидеры этапов Мария Романова и Алексей Улисов, 2-го — Максим Егоров, 3-го — Александр Бельцов.

В группе 30-39-летних 1-е места заняли Вера Роскова и Ростислав Ануфриев, показав самые лучшие результаты, 2-е место — Евгения Ялфимова, 3-е место — Анна Смолина. В группе 40-49 летних — 1-е места заняли Николай Чангайкин и Ольга Ефимова.



Среди участников 1973—1964 гг.р. 1-е места заняли Лев Ануфриев и Валентина Кондратьева, 2-е — Геннадий Улисов и Надежда Пояндаева, 3-и — Владислав Александров и Эльвира Шорникова.

В группе 60-69-летних 1-е места заняли лидер всех этапов, ветеран спорта Николай Еремеев и Людмила Егорова, 2-е место — Лидия Кочеткова, 3-е место — Альбина Надеждина.



Всем победителям и призерам были вручены дипломы и медали. Кроме того, отличникам ВФСК ГТО, сдавшим нормативы по итогам 3 квартала 2023 года на знак «Золото», вручены удостоверения Министерства спорта России и соответствующие знаки ГТО. Самому юному и старшему, а также быстрому участникам соревнований от партии «Единая Россия» вручены благодарственные письма и сладкие призы.









Н. Чангайкин, зав. сектором ФКС и молодежной политики администрации Шумерлинского МО.