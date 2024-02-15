Старшее поколение шумерлинцев идут в ногу со спортом

Команда старшего поколения шумерлинцев в составе Надежды Майоровой, Олега Малеева, Геннадия Стожарова, Ивана Кузьмина, Галины Сучковой и Лидии Кочетковой приняла активное участие в XII Спартакиаде пенсионеров Чувашской Республики «За активное долголетие», которая состоялся сегодня, 15 февраля, на базе АУ ДО «СШ «Импульс» с. Шихазаны Канашкского муниципального округа. Более 150 участников состязались в таких видах спорта как шахматах, дартсе, плавании и сдаче нормативов комплекса ВФСК «ГТО». Шумерлинские ветераны не смогли подняться на пъедистал почета, но каждый из них получили заряд энергии от состязаний и общения с друзьями.
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