В Чувашии расширят права семей погибших добровольцев СВО

Депутаты Госсовета Чувашии на XXIV сессии поддержали в двух чтениях законопроект, расширяющий права семей добровольцев-участников специальной военной операции.

В телеграм-канале Председателя Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов рассказал, что согласно изменениям, семьи погибших добровольцев – участников СВО смогут обращаться за единовременной денежной выплатой вне зависимости от того, в каком регионе боец заключил контракт. Средства будут выплачиваться родственникам добровольца, родившегося или проживавшего на территории Чувашии.

чувашинформ.рф