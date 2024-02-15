В Чувашии растет доля массовых социально значимых услуг, предоставляемых в электронном виде

Глава Чувашии Олег Николаев на XXIV сессии Госсовета выступил с отчётом о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2023 год, подвел основные итоги работы по всем направлениям, а также обозначил задачи на ближайшую перспективу.

Выступая перед депутатским корпусом, руководитель региона отметил, что в Чувашии уделяется большое внимание популяризации электронных услуг и созданию удобных сервисов для людей. Олег Алексеевич сообщил, что «79,9% социально значимых услуг в 2023 году предоставлено в электронном виде, что почти вдвое больше федерального плана в 40%. Такие результаты стали возможны благодаря тому, что более 62% зарегистрированных на портале Госуслуги жителей были его активными пользователями. Количество подтвержденных учетных записей составило более 922 тысяч».

«Создание удобных сервисов для людей – одна из главных целей цифровизации. Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» жители республики могут решить множество вопросов онлайн, через портал Госуслуг и мобильные приложения», – рассказывает руководитель Минцифры Чувашии Михаил Степанов.

Отметим, важным шагом в этой области стало внедрение суперсервиса «Рождение ребенка». Он позволяет без посещения органа ЗАГС оформить электронное свидетельство о рождении. Появится возможность получения СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, свидетельства о регистрации по месту жительства, а также сертификата на материнский капитал. В ближайшее время планируется внедрение суперсервиса «Утрата близкого человека».

Портал Госуслуги стал использоваться и для обеспечения деятельности мировых судей. Граждане могут получать корреспонденцию в электронном виде. В 2023 году направлено таким способом более 380 тыс. заказных писем, извещений, судебных решений. Очередным этапом цифровизации мировой юстиции стала возможность подачи исков и других документов в электронном виде. В 2023 году мировым судьям поступило от граждан и заинтересованных лиц более 31 тыс. документов.

Минцифры Чувашии.