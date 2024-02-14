50 брендов будут представлять Чувашию во всероссийском конкурсе «Знай наших»

В этом году на конкурс растущих российских брендов «Знай наших» поступило рекордное количество заявок – 12 тысяч. Их почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Своеобразное состязание для брендов было запущено по поручению президента России в 2022 году в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», его организаторами выступили АСИ и Фонд Росконгресс при участии ВЭБ.РФ. Конкурс призван повысить вес отечественных брендов.

Об особом внимании к отечественным производителям говорил и Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года: «Присутствие российских брендов на внутреннем рынке выросло до 31%. Нужно способствовать продвижению региональных брендов, – заявил президент. – В каждом регионе должна появится своя программа по поддержке малых и средних предпринимателей».

Популярность конкурса в этом году выросла. Так, помимо пяти основных номинаций: «Продовольственные товары», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии» и «Креативные индустрии», есть еще отраслевые и специальные номинации, которые учредили партнеры «Знай наших».

Один из участников — чебоксарский разработчик онлайн-сервисов «Лайм Эйч Ди». Свою историю компания ведет с 2014 года. Тогда она разработала приложение для своих клиентов, чтобы те могли пользоваться интернет-телевидением. Но сервис стал популярен повсеместно, его начали активно скачивать по всему миру. В настоящее время сервисы онлайн-ТВ чебоксарской компании помимо России запущены в Бразилии, Нигерии, Турции и США. В планах – выход на рынок государств ближнего Востока и Северной Африки.

Конкурс «Знай наших» компания рассматривает как ещё одну возможность заявить о своём продукте и укрепить свои позиции на рынке.